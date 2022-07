Bargiggia | De Ligt ha ragione | ha capito la pochezza del progetto della Juventus

(Di martedì 12 luglio 2022) Paolonon ha dubbi: Matthijs Deha. Secondo il giornalista sportivo le dichiarazioni dell'olandese sul suo possibile rinnovo ("2 quarti posti non mi bastano...") sarebbero...

Pubblicità

dfranco74 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @kkoulibaly26 @Inter Ma nel concreto cosa rischia davvero la Juve? Ha già regalato De Ligt? - giammarcodamico : @TUTTOJUVE_COM E secondo bargiggia la juve vende de ligt senza aver già preso qualche altro? Ahahahaha - Mario63187907 : @Francesco_Ponch @RossiFilippo6 @gc_calvanese @caruys @Paolo_Bargiggia @juventusfc @kkoulibaly26 @Inter Ma se il pr… - GabrieleTemis : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @kkoulibaly26 @Inter Prende tutti l'Inter: Bremer, Milenkovic...l'Inter con un buco ne… - DanieleMassa9 : @Andrea1994___ @Paolo_Bargiggia @juventusfc @kkoulibaly26 @Inter Quest'anno si ,mi dispiace però che la serie a per… -

... è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato: Koulibaly potrebbe rinnovare con il Napoli a mercato finito Con la cessione di De, la Juve otterrà un tesoretto da ...Matthijs de© LaPresse'La Juventus su deè stata ingenua'Nel frattempo, sulla questione è intervenuto anche il giornalista Paolo: 'Quanta ingenuità e incompetenza da parte della ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gabriele Chiono, agente Fifa. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSogn ...Mercoledì giocatore in ritiro', ha scritto su Twitter il noto esperto di mercato in relazione alla situazione che vige tra il giocatore senegalese e il Napoli Sostanziosa offerta da parte di Aurelio D ...