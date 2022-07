Barbara D’Urso e Alba Parietti, le foto in costume fanno discutere: le reazioni non si fanno attendere (Di martedì 12 luglio 2022) Barbara D’Urso e Alba Parietti hanno mostrato degli scatti in costume davvero roventi. Tante le critiche arrivate. Ecco come hanno risposto. Barbara D’Urso e Alba Parietti sono tra le donne più note dello spettacolo italiano. Tra le tante qualità messe in campo in ambito professionale spicca anche quella estetica. Oggi, a 65 anni la prima mentre 61 la seconda dimostrano sempre una certa bellezza. Per loro pare che il tempo non sia affatto passato. E, di tanto in tanto, anche loro hanno voglia di mostrare degli scatti che fanno girare la testa agli affezionati. Instagram e Ansa fotoSiamo nel pieno dell’estate e può capire che ci si scatti qualche foto ... Leggi su chenews (Di martedì 12 luglio 2022)hanno mostrato degli scatti indavvero roventi. Tante le critiche arrivate. Ecco come hanno risposto.sono tra le donne più note dello spettacolo italiano. Tra le tante qualità messe in campo in ambito professionale spicca anche quella estetica. Oggi, a 65 anni la prima mentre 61 la seconda dimostrano sempre una certa bellezza. Per loro pare che il tempo non sia affatto passato. E, di tanto in tanto, anche loro hanno voglia di mostrare degli scatti chegirare la testa agli affezionati. Instagram e AnsaSiamo nel pieno dell’estate e può capire che ci si scatti qualche...

