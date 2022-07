Banca del Fucino, perfezionata nuova emissione titoli RMBS per 135 mln (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino – capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca – ha completato con successo una nuova cartolarizzazione, avente come sottostante un portafoglio di crediti in bonis, derivanti da mutui ipotecari residenziali, per un totale di 135 milioni di euro, attraverso l'emissione di titoli Senior, in parte collocati – con il supporto di J.P. Morgan – presso primari investitori istituzionali e titoli Mezzanine e Junior, non collocati.Più in particolare la nuova emissione – con scadenza legale nel 2063 – prevede la ripartizione in tre Classi di titoli ABS con seguenti caratteristiche: Classe A1 (Senior), pari a 118 milioni di euro e rating “Aa3” da Moody's, “AA(low)” da DBRS e “AA-” ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –del– capogruppo del Grupporio Igea– ha completato con successo unacartolarizzazione, avente come sottostante un portafoglio di crediti in bonis, derivanti da mutui ipotecari residenziali, per un totale di 135 milioni di euro, attraverso l'diSenior, in parte collocati – con il supporto di J.P. Morgan – presso primari investitori istituzionali eMezzanine e Junior, non collocati.Più in particolare la– con scadenza legale nel 2063 – prevede la ripartizione in tre Classi diABS con seguenti caratteristiche: Classe A1 (Senior), pari a 118 milioni di euro e rating “Aa3” da Moody's, “AA(low)” da DBRS e “AA-” ...

