"Avevo 4 anni...". Lorella Cuccarini, l'incidente che le ha segnato la vita (Di martedì 12 luglio 2022) Lorella Cuccarini riavvolge il nastro. E racconta quello che ha vissuto in questi ultimi anni: un vero e proprio trauma. La ballerina, volto di punta di Amici da qualche anno, si racconta a Tv sorrisi e canzoni, e spiega perchè teme l'acqua . "A causa di un trauma. Da bambina, avrò avuto 4 anni, giocavo con un canottino vicino a riva con i miei fratelli e cugini. A un certo punto il gonfiabile si è rigirato e io sono rimasta sotto, annaspando perché non riuscivo a venire fuori. Poi mi hanno aiutato ma da allora è nata la paura", dice. Soltanto grazie a suo marito, Silvio Testi, ha vinto la paura del mare imparando a nuotare al largo. "Ho una buona capacità di reagire di fronte alle situazioni", continua la prof di canto di Amici - riconfermatissima. Ora ha aperto anche un canale youtube con una vera virata ...

