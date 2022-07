Attentato a sede della Lega | condannato a 28 anni di carcere l’anarchico “trentino” Sorroche

(Di martedì 12 luglio 2022) Trento, 12 lug – È statoa 28diJuan Antonioche tra il 2018 e il 2020 ha compiuto una serie di attentati dinamitardi nel Triveneto. Il 45enne spagnolo si trovava già ina Terni dal 2019, quando era stato arrestato in provincia di Brescia in seguito ad una breve latitanza dopo la prima sentenza di colpevolezza del 2017. Trento, anarchicoa 28diè statoin via definitiva dalla Corte d’Assise di Treviso, presieduta da Francesco Santorio, per l’allaNord di Villorba, in provincia di ...

Pubblicità

Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: L'anarchico spagnolo, tra il 2018 e il 2020, aveva compiuto una serie di attentati dinamitardi nel Triveneto - IlPrimatoN : L'anarchico spagnolo, tra il 2018 e il 2020, aveva compiuto una serie di attentati dinamitardi nel Triveneto - VoceDelTrentino : Attentato alla sede della Lega: l’anarchico «trentino» Sorroche condannato a 28 anni di carcere - - MauroPetricca : RT @Fontana3Lorenzo: Giusta e ferma condanna per l'attentato del 2018 alla sede della #Lega di Treviso, che poteva provocare una strage. ht… - giannisassari08 : RT @Fontana3Lorenzo: Giusta e ferma condanna per l'attentato del 2018 alla sede della #Lega di Treviso, che poteva provocare una strage. ht… -

...a Catanzaro per la presenza di un pacco sospetto in un'aiuola posta a poche decine di metri dalladella Procura diretta da Nicola Gratteri, magistrato al centro di numerosi progetti di...a Catanzaro per la presenza di un pacco sospetto in un'aiuola posta a poche decine di metri dalladella Procura diretta da Nicola Gratteri, magistrato al centro di numerosi progetti diTorna, per la sua 43esima edizione, il Meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli di Comunione e Liberazione, il consueto appuntamento annuale di fine estate per fare ...ROMA (ITALPRESS) - Il Meeting di Rimini, giunto quest’anno alla sua quarantatreesima edizione, si terrà in presenza, dal 20 al 25 agosto, nella Fiera di ...