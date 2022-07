Atletica, quando gareggiano Jacobs, Tamberi, Tortu, Stano e la 4×100 ai Mondiali: i giorni esatti dei campioni olimpici (Di martedì 12 luglio 2022) L’Italia spera di essere protagonista ai Mondiali 2022 di Atletica leggera, che andranno in scena a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. La nostra Nazionale è reduce dall’apoteosi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove si conquistarono ben cinque medaglie d’oro, e punta a ritagliarsi il proprio spazio anche in questa rassegna iridata. La missione si preannuncia altamente complicata, replicare i fasti dei Giochi appare altamente improbo e tra l’altro alcune punte di diamante si presentano all’appuntamento più importante della stagione con qualche acciacco alle spalle. Scenderanno in pista quasi tutti i nostri campioni olimpici, ad eccezione di Antonella Palmisano che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio. Marcell Jacobs insegue una nuova magia sui 100 metri: dopo la gastroenterite a Nairobi, i ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) L’Italia spera di essere protagonista ai2022 dileggera, che andranno in scena a Eugene (Oregon, USA) dal 15 al 24 luglio. La nostra Nazionale è reduce dall’apoteosi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove si conquistarono ben cinque medaglie d’oro, e punta a ritagliarsi il proprio spazio anche in questa rassegna iridata. La missione si preannuncia altamente complicata, replicare i fasti dei Giochi appare altamente improbo e tra l’altro alcune punte di diamante si presentano all’appuntamento più importante della stagione con qualche acciacco alle spalle. Scenderanno in pista quasi tutti i nostri, ad eccezione di Antonella Palmisano che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio. Marcellinsegue una nuova magia sui 100 metri: dopo la gastroenterite a Nairobi, i ...

Pubblicità

iziomd : Grazie di tutto...W l'atletica... Un arrivederci quando tirerà meno vento!!!... #stadioraulguidobaldi… - juventitudine : No dai devo spezzare una lancia in favore di Kyrgios: la tensione a voi non fa sbadigliare? Chiedo sinceramente. Io… - LadyMarilena : Stavo guardando il video su #DiMaria e quando è entrato nell’area della preparazione atletica ho rivisto #mckennie… - MTheo97 : @TeoVisma In questo è molto deciso e fissato, poi quando si tratta di giocare a calcio palesa i suoi limiti. Anche… - giulio_galli : Domenica tiferò per #Kyrgios, che ha talento anche se non è simpatico, ma sono sicuro che vincerà #Djokovic??: prepa… -