Atletica, Mondiali 2022: le favorite gara per gara. Thompson-Herah difenderà il titolo di regina dello sprint? Duello tra McLaughlin e Bol nei 400 hs (Di martedì 12 luglio 2022) Un Mondiale particolare, che si doveva disputare un anno fa e che invece va in scena a un anno dai Giochi olimpici più belli di sempre per l’Italia dell’Atletica leggera. Un Mondiale che, per dove è situato, a Eugene (nel tempio del “track and field” statunitense) non corre il rischio di essere snobbato da nessuno dei grandi interpreti planetari. Un Mondiale che, al femminile, offre sfide e tentativi di conferme a un anno da Tokyo molto interessanti che infiammeranno le notti italiane. Andiamo a vedere quali possono essere le favorite gara per gara in campo femminile. 100 METRI. E’ come al solito una delle gare più attese e non solo per tradizione ma anche per la qualità delle atlete in gara. La dominatrice della scorsa stagione, la giamaicana Elaine ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Un Mondiale particolare, che si doveva disputare un anno fa e che invece va in scena a un anno dai Giochi olimpici più belli di sempre per l’Italia dell’leggera. Un Mondiale che, per dove è situato, a Eugene (nel tempio del “track and field” statunitense) non corre il rischio di essere snobbato da nessuno dei grandi interpreti planetari. Un Mondiale che, al femminile, offre sfide e tentativi di conferme a un anno da Tokyo molto interessanti che infiammeranno le notti italiane. Andiamo a vedere quali possono essere leperin campo femminile. 100 METRI. E’ come al solito una delle gare più attese e non solo per tradizione ma anche per la qualità delle atlete in. La dominatrice della scorsa stagione, la giamaicana Elaine ...

Pubblicità

Queenatletica : Ed eccola la GUIDA estensiva ai Mondiali di Eugene che partono venerdì: ci sono tutti gli orari RAI, i telecronisti… - TuttocalcioS : Non ci credo...ho appena visto gli orari dei mondiali di #atletica e ho scoperto che le finali sono praticamente tu… - eugy94 : Tutto pronto all’Hayward Field di Eugene per i Mondiali di atletica leggera - SRG Partnership | The Plan - usatoscherma : RT @QuelGiornale: ?? L'EDIZIONE DEL 12 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Sports #LeTourDeFrance #MagliaGialla #Alpi #Cicli… - QuelGiornale : ?? L'EDIZIONE DEL 12 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #Sports #LeTourDeFrance #MagliaGialla #Alpi… -