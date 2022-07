Atletica, Mo Farah svela nuovi dettagli sulla sua drammatica infanzia (Di martedì 12 luglio 2022) Mo Farah ne ha parlato in un’intervista alla BBC Mo Farah è da sempre una delle leggende del mezzofondo e dell’Atletica inglese (cittadino UK dal 2000), tanto da aver ottenuto il titolo di Sir. In une esclusiva intervista rilasciata alla BBC si è raccontato a cuore aperto, dando una versione diversa da quella che fino a oggi si credeva essere la sua storia. Farah ha infatti raccontato di essere arrivato in Gran Bretagna, con i genitori, come rifigiato politico. A oggi si sapeva, invece, come il padre fosse morto e come la madre viva con i fratelli in Africa. Invece la storia è, purtroppo ben diversa, come ha svelato lui a sorpresa, costretto a lavorare illegalmente a 9 anni in Inghilterra per una donna mai vista prima. Questa gli avrebbe detto come presto sarebbe stato affidato a dei parenti, ma ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) Mone ha parlato in un’intervista alla BBC Moè da sempre una delle leggende del mezzofondo e dell’inglese (cittadino UK dal 2000), tanto da aver ottenuto il titolo di Sir. In une esclusiva intervista rilasciata alla BBC si è raccontato a cuore aperto, dando una versione diversa da quella che fino a oggi si credeva essere la sua storia.ha infatti raccontato di essere arrivato in Gran Bretagna, con i genitori, come rifigiato politico. A oggi si sapeva, invece, come il padre fosse morto e come la madre viva con i fratelli in Africa. Invece la storia è, purtroppo ben diversa, come hato lui a sorpresa, costretto a lavorare illegalmente a 9 anni in Inghilterra per una donna mai vista prima. Questa gli avrebbe detto come presto sarebbe stato affidato a dei parenti, ma ...

