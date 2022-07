Atletica, Marcell Jacobs e un Mondiale al buio. Problemi fisici e mai sotto i 10?: ma in una gara secca… (Di martedì 12 luglio 2022) Marcell Jacobs si presenta con tanti punti di domanda ai Mondiali, che andranno in scena dal 15 al 24 agosto a Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri ha infatti attraversato una tormentata stagione all’aperto: a inizio maggio la gastroenterite che lo ha costretto ad andare a Nairobi in ospedale, poi il 18 maggio il Meeting di Savona a cui è seguito un infortunio al bicipite sinistro che lo ha obbligato a rinunciare alle gare per un mese, successivamente il rientro ai Campionati Italiani e il fastidio al gluteo che gli ha impedito di scendere in pista a Stoccolma per l’ultimo test prima della rassegna iridata. Il Mondiale sarà dunque un tentativo al buio. Marcell Jacobs ha corso soltanto quattro volte in questa annata outdoor: due al Meeting di Savona (10.04 regolare ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022)si presenta con tanti punti di domanda ai Mondiali, che andranno in scena dal 15 al 24 agosto a Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri ha infatti attraversato una tormentata stagione all’aperto: a inizio maggio la gastroenterite che lo ha costretto ad andare a Nairobi in ospedale, poi il 18 maggio il Meeting di Savona a cui è seguito un infortunio al bicipite sinistro che lo ha obbligato a rinunciare alle gare per un mese, successivamente il rientro ai Campionati Italiani e il fastidio al gluteo che gli ha impedito di scendere in pista a Stoccolma per l’ultimo test prima della rassegna iridata. Ilsarà dunque un tentativo alha corso soltanto quattro volte in questa annata outdoor: due al Meeting di Savona (10.04 regolare ...

