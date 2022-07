Atalanta | Palomino | ' Sono contento per l' arrivo di Di Maria'

Pubblicità

ParliamoDiNews : Atalanta, Palomino: `Con Di Maria sarà dura! Ho rinnovato ma...` | Mercato | - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: ATALANTA - Palomino: 'Sono contento dell'arrivo di Di Maria' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Palomino: 'Sono contento dell'arrivo di Di Maria' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Palomino: 'Sono contento dell'arrivo di Di Maria' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Palomino: 'Sono contento dell'arrivo di Di Maria' -

"Sono contento per il trasferimento di Di Maria alla Juventus: farà bene a tutta la Serie A". L'argentino dell', José, commenta così, dal ritiro in Valseriana, l'approdo del connazionale in bianconero: "E' difficile da fermare, l'importante è non fargli fare assist, perché sono la propria ...Commenta per primo Il difensore dell'José Luis, impegnato nel ritiro a Clusone insieme ai compagni, ha parlato dal Grand Hotel Presolana a Castione di come sta andando la preparazione alla stagione 2022/2023: 'Per il ...BERGAMO, 12 LUG - "Sono contento per il trasferimento di Di Maria alla Juventus: farà bene a tutta la Serie A". L'argentino dell'Atalanta, José Palomino, commenta così, dal ritiro in Valseriana, l'app ...José Palomino è pronto ad iniziare la sua sesta annata con la maglia dell’Atalanta: “Spero di fare meglio della scorsa stagione” Dal ritiro dell’Atalanta a Clusone ha parlato José Palomino. Tornare in ...