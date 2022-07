Atalanta: da Petagna a Belotti e Zapata, la girandola di attaccanti che coinvolge Galliani (Di martedì 12 luglio 2022) Un attaccante forte, un’operazione alla Zapata quattro anni dopo l’arrivo a Bergamo del colombiano che trascinò i nerazzurri... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) Un attaccante forte, un’operazione allaquattro anni dopo l’arrivo a Bergamo del colombiano che trascinò i nerazzurri...

Pubblicità

sportli26181512 : Atalanta: da Petagna a Belotti e Zapata, la girandola di attaccanti che coinvolge Galliani: Un attaccante forte, un… - cmdotcom : #Atalanta: da #Petagna a #Belotti e #Zapata, la girandola di attaccanti che coinvolge #Galliani - BaldInBergamo : RT @Polenta_Empire: Monza are interested in signing Berat Djimsiti according to Gianluca Di Marzio. Monza are also preparing an offer for f… - Polenta_Empire : Monza are interested in signing Berat Djimsiti according to Gianluca Di Marzio. Monza are also preparing an offer f… - newsulcalcioita : #Monza,per la difesa spunta il nome di #Djimsiti dell'#Atalanta,ma c'è da capire se ci sarà l'apertura dei bergamas… -