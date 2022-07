Ascolti tv 11 luglio 2022 analisi: Paolo Rossi e “Zelig” corrono davanti. Il telefilm di Italia1 batte quelli di Rai2. Super Brindisi precede “Report” in replica (Di martedì 12 luglio 2022) Ascolti al top, focus sui tg col racconto della possibile crisi di governo: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,787 milioni e 25,7%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,391 milioni e 27,6%. Tg5 delle 20.00 a 2,962 milioni 19,8%. TecheTecheTè a 2,940 milioni e 17,75%. Tg1 delle 13.30 a 2,663 milioni e 22,67%. Lunedì televisivo a basso tenore competitivo, ma ad alto tenore di nostalgia, quello generalista dell’11 luglio, con il ricordo della terza coppa del mondo azzurra in primo piano. Su Rai1 è andato in onda il docufilm Il viaggio degli eroi, sull’Italia campione in Spagna. E si è confrontato con la replica di Zelig (2021) su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su ... Leggi su tvzoom (Di martedì 12 luglio 2022)al top, focus sui tg col racconto della possibile crisi di governo: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,787 milioni e 25,7%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,391 milioni e 27,6%. Tg5 delle 20.00 a 2,962 milioni 19,8%. TecheTecheTè a 2,940 milioni e 17,75%. Tg1 delle 13.30 a 2,663 milioni e 22,67%. Lunedì televisivo a basso tenore competitivo, ma ad alto tenore di nostalgia, quello generalista dell’11, con il ricordo della terza coppa del mondo azzurra in primo piano. Su Rai1 è andato in onda il docufilm Il viaggio degli eroi, sull’Italia campione in Spagna. E si è confrontato con ladi(2021) su Canale5. Susono tornati i, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su ...

