(Di martedì 12 luglio 2022) Nella mattina di oggi, èladeldiAntonio. La notizia è di questi minuti e sta cominciando a girare. Ancora non sappiamo nulla circa la celebrazione dei funerali. La redazione de Il Corriere della Città – Sez. diporge le più sentite condoglianza al primo cittadino, al fratello Enzo, alla moglie Any e al figlio Cristian e a tutti i congiunti colpiti da questo doloroso lutto. su Il Corriere della Città.

Pubblicità

CorriereCitta : Aprilia, è venuta a mancare la mamma del Sindaco Terra - News_24it : E' venuta a mancare questa mattina la madre del sindaco Antonio Terra, la città e tutti i conoscenti si stringono a… -

Il Corriere della Città

LanciaAerodinamica, una delle prime creazioni di Pininfarina datata 1937 L'ALTRA FACCIA ... oggi l'invasione russa dell'Ucraina e la questione internazionale che si èa creare hanno ...Abbiamo ritirato il '46' al sabato e non ètanta gente. Onestamente credo che per quanto ... perché davvero non è comprensibile come un paese che hae Ducati e una serie di piloti ... Aprilia, è venuta a mancare la mamma del Sindaco Terra L'ad (ex Ferrari) di Aprilia Racing e i segreti che hanno portato la squadra al 1° posto fra i team e al 2° dei piloti ...