Apre il nuovo sentiero partigiano “Strada della battaglia di Fonteno 31 agosto ‘44” (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo. Apre al pubblico il nuovo sentiero partigiano “Strada della battaglia di Fonteno 31 agosto ‘44”, suggestivo itinerario che ripercorre i momenti della più importante battaglia della Resistenza bergamasca tra i comuni di Fonteno, Adrara San Rocco e Endine Gaiano. Frutto di un lungo lavoro condotto da ANPI Provinciale con le sezioni Valle Calepio – Val Cavallina, Endine Gaiano e Lovere, e con il sostegno fondamentale non solo dei Comuni di Fonteno, Adrara San Rocco, Endine Gaiano e Trescore Balneario ma anche di Comunità Montana Laghi Bergamaschi, FIEB – Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e Arci Lombardia, il percorso viene inaugurato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) Bergamo.al pubblico ildi31‘44”, suggestivo itinerario che ripercorre i momentipiù importanteResistenza bergamasca tra i comuni di, Adrara San Rocco e Endine Gaiano. Frutto di un lungo lavoro condotto da ANPI Provinciale con le sezioni Valle Calepio – Val Cavallina, Endine Gaiano e Lovere, e con il sostegno fondamentale non solo dei Comuni di, Adrara San Rocco, Endine Gaiano e Trescore Balneario ma anche di Comunità Montana Laghi Bergamaschi, FIEB – Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e Arci Lombardia, il percorso viene inaugurato ...

MiC_Italia : Apre oggi a Firenze il “Mundi', il primo Museo Nazionale dell’Italiano, un nuovo luogo della cultura che permette d… - AnDyllinger : @Skridev Sì, il link al suo sito - f_iaco : RT @AlienoGentile: #semiconduttori STM apre nuovo stabilimento in Francia (mira a ricevere fondi dal Chips Act UE). Intel aprirà in Germani… - orafinanza : Tesla apre un nuovo business: le auto usate Leggi l'articolo: - taddeo_lee : RT @AlienoGentile: #semiconduttori STM apre nuovo stabilimento in Francia (mira a ricevere fondi dal Chips Act UE). Intel aprirà in Germani… -