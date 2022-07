Antonio Garofalo nuovo rettore dell’Università Parthenope di Napoli (Di martedì 12 luglio 2022) E’ Antonio Garofalo il nuovo rettore dell’Università Parthenope di Napoli. Garofalo entrerà in carica il 1° novembre, a conclusione dei 6 anni di mandato di Alberto Carotenuto, e resterà in carica fino al 2028. Ex studente dell’Università Parthenope (allora Istituto universitario Navale), Garofalo ha già ricoperto precedentemente numerosi incarichi all’interno dell’Università: direttore del Dipartimento di Studi economici e giuridici e responsabile scientifico e Contamination Lab Chief UniParthenope sui temi Blue economy e Circular economy, attualmente è prorettore alla Didattica e agli Affari istituzionali. “Una lunga esperienza ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) E’ildientrerà in carica il 1° novembre, a conclusione dei 6 anni di mandato di Alberto Carotenuto, e resterà in carica fino al 2028. Ex studente(allora Istituto universitario Navale),ha già ricoperto precedentemente numerosi incarichi all’interno: didel Dipartimento di Studi economici e giuridici e responsabile scientifico e Contamination Lab Chief Unisui temi Blue economy e Circular economy, attualmente è proalla Didattica e agli Affari istituzionali. “Una lunga esperienza ...

Pubblicità

gazzettanapoli : L’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ ha eletto oggi il nuovo Rettore per il sessennio 2022-2028: il Pro… - silvio_garofalo : RT @liberismorisor1: Antonio Russo corrispondente per .@RadioRadicale ucciso a Tbilisi seguiva la guerra in Cecenia e aveva raccolto prove… -