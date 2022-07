Antonino Spinalbese, auguri social alla figlia: la reazione di Belen fa discutere (Di martedì 12 luglio 2022) L’ex compagno di Belen Rodriguez ha fatto gli auguri di compleanno alla sua primogenita, ma la reazione è molto particolare Proprio un anno fa la coppia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dava alla luce la piccola Luna Marì. Dunque oggi la splendida bambina compie il suo primo anno di vita e verrà celebrata come si L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 luglio 2022) L’ex compagno diRodriguez ha fatto glidi compleannosua primogenita, ma laè molto particolare Proprio un anno fa la coppiaRodriguez edavaluce la piccola Luna Marì. Dunque oggi la splendida bambina compie il suo primo anno di vita e verrà celebrata come si L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

fanpage : La piccola Luna Mari, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, compie un anno: gli auguri social del papà e… - 361_magazine : Antonino Spinalbese ha aspettato la mezzanotte per fare gli auguri alla sua piccola Luna che oggi compie un anno - Venere327230945 : RT @gfvipnews_: Antonino Spinalbese è un fotografo, imprenditore ed ex hair stylist di 27 anni, noto per essere stato il fidanzato di Belé… - zazoomblog : Giulia Tordini chi è la misteriosa “fiamma” di Antonino Spinalbese - #Giulia #Tordini #misteriosa #“fiamma” - andreastoolbox : #Antonino Spinalbese, bacio hot con la nuova fiamma. Ecco chi è -