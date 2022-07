Anticipazioni Un Posto al Sole | puntata 12 luglio

Leggi su zon

(Di martedì 12 luglio 2022) Seguiamo in anteprima cosa accadrà nelladi oggi 12della soap partenopea Unal. La confessione avvenuta a casa Giordano ha scosso tutta la famiglia. Raffaele, dopo aver rivelato di essere stato minacciato da Lello Valsano, e di aver dovuto agire alle sue spalle, è emerso che Viola era sua complice. La ragazza non aveva detto nulla a suo marito, proteggendo suo padre. Secondo leUnala causa di questo segreto, Viola ed Eugenio andranno in crisi. Riusciranno anche questa volta ad uscirne? Nunzio attende i documenti falsi per lasciare l’Italia. E’ intento a ricominciare una vita insieme a Chiara, lontano da tutto e tutti. Prima però dovrà insegnare a Samuel a gestire il Vulcano da solo, ovviamente non facendo ...