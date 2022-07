ANNUNCIATO A SPOLETO L’ESORDIO DEL PREMIO INTERNAZIONALE “GENNARO MANNA”

(Di martedì 12 luglio 2022) La presentazione ufficiale il 18 settembre a Tocco Casauria (PE), paese natale dello scrittore di Alessandro Clementi ROMA – Non si è ancora spenta l’eco del successo del Festival dei due Mondi di, edizione 2022. Tra le varie manifestazioni e gli eventi che si sono succeduti nella splendida cittadina umbra un significativo riscontro di pubblico e di vivace partecipazione l’ha avuto l’evento tenutosi il pomeriggio del 2 luglio presso la Galleria “La Bottega dell’Arte” in Corso Mazzini. Nella Bottega dell’Arte la manifestazione “POESIA IN GALLERIA” ha acceso il felice confronto tra Poeti e Artisti in un dialogo sinestetico che ha visto premiare la pittrice Giovanna Gubbiotti per la coloratissima tela ad olio ispirata alla poesia “Tornano i tulipani” del poeta aquilano Mario Narducci. Il dipinto è un tripudio di vitalità, un vero a proprio augurio di rinascita e ...

Presenza ormai fissa e familiare, che dona prestigio ad ogni incontro, è il giornalista internazionale Goffredo Palmerini , più volte premiato a. Il 2 luglio scorso è stato applauditissimo ...