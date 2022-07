Anitta | la popstar si schiera contro Bolsonaro per le elezioni in Brasile | “Non sono del Pt | ma quest’anno sto con Lula”

(Di martedì 12 luglio 2022) Inmanca poco alle, la più famosabrasiliana, ha dichiarato che voterà per l’ex presidente Luiz Inácioda Silva, candidato per il partito dei lavoratori (Pt) ed esponente della sinistra. “Nondel Pt e non lomai stata, masto con”, ha scritto la cantante sui social.non ha mai nascosto le proprie posizioni e si è spessotal’attuale presidente di destra, Jair: “Avevo detto non avrei sostenutoalleperché volevo qualcosa di nuovo e di diverso, ma la scommessa estremamente aggressiva di questa gente (l’attuale governo) non mi ...

