"Anche in questo momento lei...": la frase al veleno di Corna per Ilary Blasi, schiaffo senza precedenti (Di martedì 12 luglio 2022) Fabrizio Corona adesso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Dopo la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l'ex agente dei paparazzi mette nel mirino la conduttrice. Dopo lo scontro epico al Grande Fratello Vip, c'era attesa per capire quale fosse stata la reazione di Corona alla fine della storia ventennale tra la Blasi e l'ex numero 10 della Roma. Corona non ha deluso le aspettative e ha immediatamente attaccato la Blasi: "Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogo Anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Fabrizio Corona adesso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Dopo la rottura trae Francesco Totti, l'ex agente dei paparazzi mette nel mirino la conduttrice. Dopo lo scontro epico al Grande Fratello Vip, c'era attesa per capire quale fosse stata la reazione di Corona alla fine della storia ventennale tra lae l'ex numero 10 della Roma. Corona non ha deluso le aspettative e ha immediatamente attaccato la: "Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogoin momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo ...

