Ance Benevento | assemblea sulle novità legislative per l’edilizia con la presidente nazionale Brancaccio

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 luglio 2022) Infrastrutture immateriali e materiali, innovazione, digitalizzazione, sicurezza nei cantieri: questi alcuni dei principali temi sui quali si sono confrontate ieri le aziende edili riunitesi nell’tenutasi presso la struttura del ristorante “La Rossella” al fine di fare sintesiattività messe in campo, ma soprattutto con l’obiettivo a progetti e programmi futuri anche alla luce degli importanti strumenti che coinvolgono il comparto edile. In collegamento laFedericache ha aggiornato le aziendein tempo reale: in particolare ieri è stata votata la fiducia della camera sul Decreto aiuti. Si sta lavorando sul caro materie e sui ...