Amazon Prime Day: le migliori offerte beauty selezionate per te (Di martedì 12 luglio 2022) L'estate fa rima con tendenza, questo non è vero solo per quel che riguarda l'abbigliamento ma anche il beauty. La stagione dei colori per eccellenza fa venire voglia di avere un make up fresco e ispirato agli ultimi trend. Vieni a vedere tutte le offerte del Prime Day La cura del corpo, però, non deve passare in secondo piano nemmeno in vacanza e con il Prime Day la tua beauty routine si arricchisce di tanti nuovi prodotti a prezzi convenienti. Il 12 e 13 luglio l'evento Amazon di shopping atteso tutto l'anno diventa realtà. Gli iscritti al servizio Amazon Prime potranno acquistare l'occorrente per skincare e make-up a regola d'arte con sconti eccezionali. Se non sei ancora iscritta ad Amazon Prime non significa che ...

