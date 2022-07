Alzheimer | 5 consigli per alleggerire il carico emotivo dei caregiver

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 12 luglio 2022) 4L’Alzheimer è tra le malattie neurodegenerative più diffuse a livello mondiale. Secondo quanto riportato da Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, in Italia sono 600.000 le persone ad esserne colpite e si stima che nel corso dei prossimi 30 anni i casi triplicheranno ed entro il 2050 ne sarà affetta 1 persona su 85 a livello mondiale coinvolgendo 130 milioni di individui. Una malattia che per i sintomi (perdita di memoria, difficoltà nel capire cosa dicono le persone, difficoltà nell’eseguire compiti quotidiani, cambiamenti di umore e perdita della propria indipendenza) arreca un grandefisico eda coloro si prendono cura delle persone affette. Da epiCura, l’esperienza della psicologa e psicoterapeuta Loredana Cimmino per offrire 5peril difficile compito dei ...