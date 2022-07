Altro che Psg, squadra a sorpresa per Scamacca: accordo quasi raggiunto! (Di martedì 12 luglio 2022) Sicuramente è uno dei nomi destinati a infiammare questa sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il West Ham sarebbe ad un passo da Gianluca Scamacca. La punta del Sassuolo sembrava ad un passo dal PSG ma l’offerta dei parigini, ferma a 35 milioni, non ha soddisfatto il club neroverde. Sassuolo Scamacca West Ham Approfittando dello stallo nelle ultime ore, il West Ham avrebbe trovato l’accordo con il Sassuolo sulla base di 40 milioni più 7 di bonus: restano da definire gli ultimi dettagli. Per l’attaccante della Nazionale si prospetta così un futuro in Premier League, ben contento di misurarsi nel campionato inglese. Luca Forte Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Sicuramente è uno dei nomi destinati a infiammare questa sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il West Ham sarebbe ad un passo da Gianluca. La punta del Sassuolo sembrava ad un passo dal PSG ma l’offerta dei parigini, ferma a 35 milioni, non ha soddisfatto il club neroverde. SassuoloWest Ham Approfittando dello stallo nelle ultime ore, il West Ham avrebbe trovato l’con il Sassuolo sulla base di 40 milioni più 7 di bonus: restano da definire gli ultimi dettagli. Per l’attaccante della Nazionale si prospetta così un futuro in Premier League, ben contento di misurarsi nel campionato inglese. Luca Forte

