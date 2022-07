“Alle 2.30 di notte”. Francesco Totti lo ha fatto dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi (Di martedì 12 luglio 2022) Lo abbiamo già raccontato, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Ma sono i particolari che rendono questa vicenda davvero interessante. Se da una parte, alcuni prendono le difese di Francesco Totti additando alla Blasi una scappatella extraconiugale, altri fanno esattamente il contrario. L’unica differenza è in relazione Alle “prove”. Se quelli sulla Blasi restano rumors, sul capitano ci sono le prove fotografiche. Totti ha tradito Ilary? Francesco Totti: età, altezza, peso, i figli con Ilary Blasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma O almeno questo è quello che dice Chi Magazine che in queste ore ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Lo abbiamo già raccontato,si sono lasciati. Ma sono i particolari che rendono questa vicenda davvero interessante. Se da una parte, alcuni prendono le difese diadditando allauna scappatella extraconiugale, altri fanno esattamente il contrario. L’unica differenza è in relazione“prove”. Se quelli sullarestano rumors, sul capitano ci sono le prove fotografiche.ha tradito: età, altezza, peso, i figli con, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma O almeno questo è quello che dice Chi Magazine che in queste ore ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Quattordici persone sono morte in seguito ad una sparatoria la notte scorsa in un bar di Soweto, alle porte di Joha… - vigilidelfuoco : Salvato nella notte dai #vigilidelfuoco di #Cagliari un uomo caduto in un pozzo, in località Cala Mosca. A recuper… - IlarioMaiolo4 : @itsmeback_ Io voglio tenerli aperti. Voglio trovare pure il supermercato aperto a mezzanotte. Gustare un bel corne… - PazzoperPazzo : @Bel_Zeboo @Mzucchiatti95 Alle 14 Loki, alle 22 spettacolo sull'apollo 11 e se riesci a non tirare le cuoia prima d… - Frankf1842 : RT @fanpage: La luce della notte, nella città deserta, ha illuminato il breve inseguimento e poi l'espressione impaurita di Guardiola quand… -