Allarme pensioni | un pensionato su tre è sotto i mille euro

Pubblicità

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #12luglio. #Pensioni, con l’#inflazione la spesa previdenziale… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #12luglio. #Pensioni, con l’#inflazione la spesa previdenziale sale di… - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #12luglio. #Pensioni, con l’#inflazione la spesa previdenziale sale di… - palmiottid : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #12luglio. #Pensioni, con l’#inflazione la spesa previdenziale sale di… - Massimoguerrera : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #12luglio. #Pensioni, con l’#inflazione la spesa previdenziale sale di… -

Nel 2021 sono state erogate 22 milioni diper 312 miliardi a 16 milioni di pensionati (a qualcuno ne viene erogata più di una). Nonostante le donne siano il 52% dei pensionati, percepiscono solo il 44% dei redditi pensionistici: 1....conseguenze economiche della guerra e si viene a sapere che abbiamo previsto tre livelli di. i costi saranno come minimo raddoppiati ma, purtroppo, non saranno raddoppiatee stipendi.Record anche di lavoratori precari che toccano il picco di oltre 4,2 milioni. Post Quota 102 Quanto alla riforma sulla flessibilità in uscita verso la pensione di cui si sta discutendo in vista ...A partire dall'inflazione, che il prossimo anno si rifletterà in un incremento delle pensioni in essere. A questi livelli di variazione dei prezzi (a fine anno potrebbe attestarsi al di sopra dell'8 ...