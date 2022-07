Alla scoperta della robata | la cottura alla griglia tipica del Giappone

Leggi su linkiesta

(Di martedì 12 luglio 2022) Lo spettacolo di unaa fuoco aperto, pregiati tagli di carne o pesce che cuociono avvolti dal fumo del carbone aromatizzato: per gli appassionati, un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Laè una tecnica didelche sta facendo proseliti anche in Europa. Semplificando si potrebbe dire che è l’equivalente del nostro barbeque, ma con i dovuti distinguo. Da Langosteria, da qualche anno, nei locali di via Savona a Milano, a Paraggi e anche a Parigi, è presente in menu una sezioneutilizzata per nobili ospiti del mare quali king crab, gamberoni rossi, dentice. Ne abbiamo parlato con Michele Biassoni, nel gruppo Langosteria da un paio di anni e con un curriculum che parla ...