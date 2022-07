Alla ricerca dell’Uomo nuovo con il Sanitansemble (Di martedì 12 luglio 2022) di Olga Chieffi Secondo appuntamento, oggi alle ore 21, nell’area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, per il cartellone de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour. Sarà un concerto speciale, questo, poiché è un evento della Fondazione della Comunità Salernitana, presieduta da Antonia Autori, che segnerà il debutto in città dell’orchestra giovanile Sanitansemble diretta da Paolo Acunzo, simbolo dell’azione salvifica della Musica. Il Sanitansamble accoglie giovani e giovanissimi del Rione Sanità di Napoli, un quartiere spesso associato a storie di degrado e marginalità, ma ricco di un patrimonio storico-artistico di straordinaria importanza, negli ultimi anni al centro di un movimento spontaneo di valorizzazione che vede protagonisti soprattutto i giovani. Inizialmente, l’orchestra, nata nel 2008 era costituita da 28 bambini fra gli 8 e i 14 anni, ma nel ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 luglio 2022) di Olga Chieffi Secondo appuntamento, oggi alle ore 21, nell’area archeologica etrusco-sannitica di Fratte, per il cartellone de’ I concerti d’Estate di Villa Guariglia in tour. Sarà un concerto speciale, questo, poiché è un evento della Fondazione della Comunità Salernitana, presieduta da Antonia Autori, che segnerà il debutto in città dell’orchestra giovanilediretta da Paolo Acunzo, simbolo dell’azione salvifica della Musica. Il Sanitansamble accoglie giovani e giovanissimi del Rione Sanità di Napoli, un quartiere spesso associato a storie di degrado e marginalità, ma ricco di un patrimonio storico-artistico di straordinaria importanza, negli ultimi anni al centro di un movimento spontaneo di valorizzazione che vede protagonisti soprattutto i giovani. Inizialmente, l’orchestra, nata nel 2008 era costituita da 28 bambini fra gli 8 e i 14 anni, ma nel ...

Pubblicità

RaiNews : Il Soccorso alpino nazionale ha istituito un numero da chiamare per segnalare il mancato rientro di amici e familia… - RaiNews : Sono ancora 15 le persone che risultano disperse. I soccorritori continuano nelle ricerche con l'aiuto dei droni… - disinformatico : Ti piacerebbe dedicarti alla didattica e alla divulgazione delle scienze del cielo e dello spazio in un centro di r… - GerberArancio : RT @antojackie: La grandezza dell’uomo si misura in base a quel che cerca e all’insistenza con cui egli resta alla ricerca.(Heidegger) #Vi… - faberant : @EntropicBazaar Mah, non saprei definire questa polemica in chiave politica. Ma non si può considerare la medicina… -