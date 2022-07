Alessio La Padula, chi è l’ex Amici spuntato nel gossip su Ilary Blasi dopo la separazione (Di martedì 12 luglio 2022) Alessio La Padula, chi è l’ex Amici ‘beccato’ con Ilary Blasi a scambiarsi dei like sui social. E addirittura commentato un suo post con un cuore rosso. A riferire tutto è stato Very Inutil People. Tra i due c’è una grande differenza di età che non è passata inosservata: 15 anni esatti. Lei ha infatti 41 anni, mentre lui ne compirà 26 a settembre. C’è chi sostiene che i due si sarebbero conosciuti durante il programma Star in the Star, che è andato in onda nell’autunno scorso su Canale 5. Dunque, Alessio La Padula chi è l’ex Amici? Cercando informazioni in rete possiamo subito dirvi che lui è un ballerino ovviamente italiano e che è stato protagonista nel talent show Amici di Maria De Filippi. Lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)La, chi è‘beccato’ cona scambiarsi dei like sui social. E addirittura commentato un suo post con un cuore rosso. A riferire tutto è stato Very Inutil People. Tra i due c’è una grande differenza di età che non è passata inosservata: 15 anni esatti. Lei ha infatti 41 anni, mentre lui ne compirà 26 a settembre. C’è chi sostiene che i due si sarebbero conosciuti durante il programma Star in the Star, che è andato in onda nell’autunno scorso su Canale 5. Dunque,Lachi è? Cercando informazioni in rete possiamo subito dirvi che lui è un ballerino ovviamente italiano e che è stato protagonista nel talent showdi Maria De Filippi. Lui ...

dariosupporter : Ma in che senso Ilary e Alessio La Padula. Quel ragazzo benedetto da dio?? - scherzogeniale : Ma in che senso Alessio La Padula? - Missunderstress : Questo plot twist di Alessio La Padula raga che metà luglio frizzantino - Mati11856814 : Ma secondo voi con chi sta Ilary con Alessio Padula o Luca Marinelli? #Totti - claudiadelbono : questa cosa di Ilary Blasi e Alessio La Padula non può essere vera -