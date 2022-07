Al via la quarta dose per over 60 e fragili Esperti | estate non rallenti le vaccinazioni

Pubblicità

GaetanoGorgoni : #Covid, la grande ondata continua: boom di contagi nel leccese (3087), al secondo posto. 13.150 nuovi positivi in P… - StefaniaVaselli : RT @carmelodipaola: Poiché è di tutta evidenza che anche la quarta dose non risolverà il problema Covid, (anzi!), siete già preparati per f… - donata_vigoni : @76sogni @lui_vax @DigitAttitude @frasantolini Ma che completare, qui si parla di fare una dose ogni 4 mesi ?? E cmq… - SHIN_Fafnhir : RT @carmelodipaola: Poiché è di tutta evidenza che anche la quarta dose non risolverà il problema Covid, (anzi!), siete già preparati per f… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia. Covid. Ieri. I I I I I I I I I I I I I I I… -

... i Rage Against the Machine hanno dato finalmente ilal loro atteso tour di reunion lo scorso ...della formazione di "Killing in the name" si è fatto male durante l'esecuzione dellacanzone ...Sulladose di vaccino anti - Covid per gli over 60 'abbiamo una partita importante'. La platea ... intervenuto a 'Start' su Sky TG24, all'indomani dellibera alla vaccinazione con il secondo ...PESCARA – Sono ben 4.298 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 84 e 95 anni, 1 in provincia dell’Aquil ...A cura di Giuseppe Cozzolino. La fila di stamattina per la quarta dose di vaccino. Da ieri è arrivato anche il via libera del ministro Speranza alla quarta… Leggi ...