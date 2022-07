Al via la quarta dose per gli over 60. Le parole del ministro Speranza (Di martedì 12 luglio 2022) al 12esimo congresso della Uil Pensionati Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al 12esimo congresso della Uil Pensionati, ha dato l’annuncio del via alla quarta dose di vaccino per gli over 60: «L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose di vaccino anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni». Ha poi precisato: «Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza». Speranza ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) al 12esimo congresso della Uil Pensionati Ildella Salute, Roberto, intervenendo al 12esimo congresso della Uil Pensionati, ha dato l’annuncio del via alladi vaccino per gli60: «L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione delladi vaccino anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni». Ha poi precisato: «Guai a pensare che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza».ha ...

