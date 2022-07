Al via il Faito Doc Festival, 50 proiezioni immersi nella natura (Di martedì 12 luglio 2022) Autori e registi da tutto il mondo per presentare la propria visione del reale. Torna dal 20 al 27 luglio il Faito Doc Festival, per una 15a edizione che vedrà 50 proiezioni di opere da 27 nazioni tra lungometraggi e cortometraggi, in una tendo struttura all’ombra dei castagni, e ancora incontri col pubblico, laboratori, mostre e passeggiate nella natura. Tema di quest’anno sarà “Evasioni”, accrescendo e analizzando attraverso il cinema i cambiamenti della società. Diretto da Turi Finocchiaro e Nathalie Rossetti, il Festival che si svolge sul Monte Faito a Vico Equense, si pone come congiuntura di un luogo “naturalmente cinematografico” con la settima arte, nutrito da uno spirito di allegra fraternita? che raggiunge il partecipante, attore o spettatore ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) Autori e registi da tutto il mondo per presentare la propria visione del reale. Torna dal 20 al 27 luglio ilDoc, per una 15a edizione che vedrà 50di opere da 27 nazioni tra lungometraggi e cortometraggi, in una tendo struttura all’ombra dei castagni, e ancora incontri col pubblico, laboratori, mostre e passeggiate. Tema di quest’anno sarà “Evasioni”, accrescendo e analizzando attraverso il cinema i cambiamenti della società. Diretto da Turi Finocchiaro e Nathalie Rossetti, ilche si svolge sul Montea Vico Equense, si pone come congiuntura di un luogo “lmente cinematografico” con la settima arte, nutrito da uno spirito di allegra fraternita? che raggiunge il partecipante, attore o spettatore ...

Pubblicità

ilperiodo : Al via il Faito Doc Festival, 50 proiezioni immersi nella natura: dal 20 al 27 luglio la 15a edizione - gazzettanapoli : Autori e registi da tutto il mondo per presentare la propria visione del reale. ... . #arte #cinema #cortometraggi… - gazzettanapoli : Autori e registi da tutto il mondo per presentare la propria visione del reale. ... . #arte #cinema #cortometraggi… - rep_napoli : Al via il Faito Doc Festival, 50 proiezioni immersi nella natura [aggiornamento delle 18:43] - Napolitanteam : Dal 20 al 27 luglio al via la XXVII edizione di 'Faito Doc Festival', 50 proiezioni immersi nella natura -… -