Aiuti finanziari a Kiev: stamane l’Ecofin ha stanziato 1 miliardo di aiuti finanziari: “Ne hanno bisogno” (Di martedì 12 luglio 2022) Se qualcuno ‘stava in pensiero’ circa gli aiuti europei a Kiev tranquilli, stamane, comunica la presidenza ceca, nell’ambito dell’Ecofin, visto che si tratta di “un’economia in guerra”, il Consiglio Ue ha approvato lo stanziamento di 1 miliardo di euro all’Ucraina. aiuti finanziari a Kiev: il vicepresidente esecutivo della Commissione: “L’Ucraina è un’economia in guerra ed ha bisogno” Come ha poi spiegato ai media internazionali il vicepresidente esecutivo della Commissione, si tratta di aiuti finanziari, “che fanno parte di un nuovo pacchetto eccezionale di assistenza ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) Se qualcuno ‘stava in pensiero’ circa glieuropei atranquilli,, comunica la presidenza ceca, nell’ambito del, visto che si tratta di “un’economia in guerra”, il Consiglio Ue ha approvato lo stanziamento di 1di euro all’Ucraina.: il vicepresidente esecutivo della Commissione: “L’Ucraina è un’economia in guerra ed ha” Come ha poi spiegato ai media internazionali il vicepresidente esecutivo della Commissione, si tratta di, “che fanno parte di un nuovo pacchetto eccezionale di assistenza ...

Pubblicità

italiaserait : Aiuti finanziari a Kiev: stamane l’Ecofin ha stanziato 1 miliardo di aiuti finanziari: “Ne hanno bisogno” - tabarro63 : RT @carovana12: Con questo Decreto Aiuti (altri 13 mld) gli interventi per lenire i nostri problemi finanziari assommano a 33mld in poco te… - nuccia20 : RT @carovana12: Con questo Decreto Aiuti (altri 13 mld) gli interventi per lenire i nostri problemi finanziari assommano a 33mld in poco te… - zav_news : ?? #Flash Mondo ???? #Oms: la pandemia da #Covid_19 non è affatto finita ???????? #Pentagono: droni #USA uccidono il nuovo… - salutedomani : Aiuti finanziari COVID-19 per lo sport, misure di rilancio nel 2022 in Svizzera -