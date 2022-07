Agricoltura: Giansanti: “Draghi ascolti le imprese, ancora nessuna risposta su caro energia” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il premier Mario Draghi oggi ascolta le parti sociali ma quando ascolta le imprese?”. E’ un vero e proprio appello quello che lancia il presidente di ConfAgricoltura Massimiliano Giansanti all’indirizzo di Draghi sui temi dell’Agricoltura assediata da una serie di problemi, dal caro costi energetici alla bassa remunerazione degli agricoltori, solo per citare due aspetti di grande evidenza. “ConfAgricoltura non vuole essere critica per natura ma costruttiva e sta chiedendo a tutte le forze del governo e anche della minoranza di sedersi intorno a un tavolo per definire quale è il progetto di strategia per il Paese per i prossimi 5 anni. Perché, altrimenti, aggiunge – la logica dell’urgenza e dell’emergenza ci soffoca”. Secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il premier Mariooggi ascolta le parti sociali ma quando ascolta le?”. E’ un vero e proprio appello quello che lancia il presidente di ConfMassimilianoall’indirizzo disui temi dell’assediata da una serie di problemi, dalcosti energetici alla bassa remunerazione degli agricoltori, solo per citare due aspetti di grande evidenza. “Confnon vuole essere critica per natura ma costruttiva e sta chiedendo a tutte le forze del governo e anche della minoranza di sedersi intorno a un tavolo per definire quale è il progetto di strategia per il Paese per i prossimi 5 anni. Perché, altrimenti, aggiunge – la logica dell’urgenza e dell’emergenza ci soffoca”. Secondo ...

Pubblicità

fisco24_info : Agricoltura: Giansanti: 'Draghi ascolti le imprese, ancora nessuna risposta su caro energia': (Adnkronos) - L'appel… - Agricolae1 : Assemblea @Confagricoltura: #Agricoltura primo settore del Paese, ma lavorare a un piano strategico. INTERVENTI E V… - Confag_Brescia : RT @Agricolae1: Assemblea @Confagricoltura, @masgiansanti: #Agricoltura primo settore del paese, ma serve piano strategico. Investire in #d… - ALisimberti : RT @Agricolae1: Assemblea @Confagricoltura, @masgiansanti: #Agricoltura primo settore del paese, ma serve piano strategico. Investire in #d… - Confagricoltura : RT @Agricolae1: Assemblea @Confagricoltura, @masgiansanti: #Agricoltura primo settore del paese, ma serve piano strategico. Investire in #d… -