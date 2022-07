Adriana Volpe cacciata da Alfonso Signorini | dopo giorni viene fuori la verità sull' accaduto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 luglio 2022) Tra le più belle e brave showgirl della televisione italiana c’è di sicuro l’amata. Per la conduttrice ed ex modella, però, sembra che non ci sia più spazio in TV. Vediamo cosa èNonostante dimostri una trentina d’anni al massimo, la bellaha alle sue spalle una lunga carriera. Il suo esordio televisivo, infatti, risale ad uno dei vecchi programmi che hanno fatto la storia della TV italiana: “Scommettiamo che…?” Nel 1995, poi, leaffidata la sua prima rubrica televisiva, “Segreti per Voi”, e comincia a farsi conoscere non solo per il suo innegabile fascino. Nello stesso anno, infatti, debutta anche sul grande schermo. Carlo Verdone e Luciano De Crescenzo la vogliono, appunto, per due delle pellicole di maggior successo di quel periodo: “Viaggi di nozze” e “Croce e ...