Ad Assange la tessera onoraria dell’Ordine dei giornalisti italiani

Una tessera onoraria dell'Ordine dei giornalisti italiani, in nome del principio della libertà di informazione, sarà consegnata a Julian Assange. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha votato la proposta all'unanimità dei presenti, "un gesto simbolico ma significativo che in questo delicato momento, vuole continuare a illuminare e tenere viva e vigile l'attenzione su un'oscura vicenda che coinvolge tutti colori che hanno a cuore la democrazia, la verità e il diritto di informare correttamente". Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ritiene il caso Assange un gravissimo attentato contro la libertà di informazione nel mondo

