(Di martedì 12 luglio 2022) Mercoledì 13 e giovedì 14, nel Parco Falcone Borsellino di Via dei Mille in, ildi abiti di, ideato e organizzato da. La manifestazione che si articolerà tra la competizione disti da ogni parte di Italia e lofinale con la proclamazione della squadra vincitrice, vedrà la cooperazione di diverse realtà associative locali, tra cui Lo Scrigno, Ago filo e fuselli, Donne fuori tempo, Arte Mediterranea, Materikart, Rosario Luca Salvaggio, Claudia Mosca Pastry Chef, Momenti di gioco, Festa dei Nonni e Progetto farfalla. Anche la serata finale di questa quinta edizione delsarà condotta dall’immancabile ...

Ad Aprilia torna Estrosa Floral Show. Savina Tatti per il grande spettacolo di fiori presenta: "Fabula" Mercoledì 13 e giovedì 14, nel Parco Falcone Borsellino di Via dei Mille in Aprilia, torna Estrosa, il grande spettacolo di abiti di fiori, ideato e organizzato da Savina Tatti: Fabula. La ...