A Tokyo funerali di Shinzo Abe | alla veglia funebre 2 500 persone

(Di martedì 12 luglio 2022) Il funerale in forma privata diAbe, l'ex primo ministro giapponese assassinato venerdì scorso, presso il tempio buddista Zojoji a. Nella notte nello stesso tempio si è tenuta una...

Il funerale in forma privata di Shinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese assassinato venerdì scorso, presso il tempio buddista Zojoji a Tokyo. Nella notte nello stesso tempio si è tenuta una veglia funebre alla quale hanno preso parte 2.500 persone. Tra coloro che si sono fatti vedere alla veglia, anche il primo ministro Fumio Kishida. Il popolo giapponese rende omaggio all'ex premier, ucciso lo scorso 8 luglio con colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale nella città di Nara.