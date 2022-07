A “Piazza Italia” focus sulla cultura: ecco le proposte di FdI per questa «industria» (Di martedì 12 luglio 2022) Pensare davvero alla cultura – anche – come a un’industria, prevedendo misure che mettano a sistema le sue «molteplici sfaccettature». È quello che fa FdI, che oggi, in occasione dell’avvio dei tavoli tematici di “Piazza Italia”, la manifestazione politica del partito in corso presso a Roma, ha rilanciato le sue proposte per il settore. Al via i tavoli tematici di “Piazza Italia” «Oggi abbiamo dato il via ai tavoli tematici e agli incontri con le categorie per la seconda settimana dell’importante rassegna di FdI “Piazza Italia”. Per il focus cultura “La cultura e l’immaginario per la ripresa della nazione” importante è stata la partecipazione e il contributo ai lavori di Agis, Anec, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Pensare davvero alla– anche – come a un’, prevedendo misure che mettano a sistema le sue «molteplici sfaccettature». È quello che fa FdI, che oggi, in occasione dell’avvio dei tavoli tematici di “”, la manifestazione politica del partito in corso presso a Roma, ha rilanciato le sueper il settore. Al via i tavoli tematici di “” «Oggi abbiamo dato il via ai tavoli tematici e agli incontri con le categorie per la seconda settimana dell’importante rassegna di FdI “”. Per il“Lae l’immaginario per la ripresa della nazione” importante è stata la partecipazione e il contributo ai lavori di Agis, Anec, ...

