560 militari italiani in Qatar per i Mondiali di calcio (Di martedì 12 luglio 2022) Niente Mondiali di calcio in Qatar per gli Azzurri. Ci saranno però 560 militari italiani che parteciperanno alla missione bilaterale di supporto alle forze armate Qatarine per garantire che l'evento -... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Nientediinper gli Azzurri. Ci saranno però 560che parteciperanno alla missione bilaterale di supporto alle forze armateine per garantire che l'evento -...

Pubblicità

Parpiglia : RT @rtl1025: ?? Niente Mondiali di calcio in #Qatar per gli Azzurri. Ci saranno però 560 militari italiani che parteciperanno alla missione… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Niente Mondiali di calcio in #Qatar per gli Azzurri. Ci saranno però 560 militari italiani che parteciperanno alla missione… - ph_pluton : RT @rtl1025: ?? Niente Mondiali di calcio in #Qatar per gli Azzurri. Ci saranno però 560 militari italiani che parteciperanno alla missione… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Niente Mondiali di calcio in #Qatar per gli Azzurri. Ci saranno però 560 militari italiani che parteciperanno alla missione… - rtl1025 : ?? Niente Mondiali di calcio in #Qatar per gli Azzurri. Ci saranno però 560 militari italiani che parteciperanno al… -