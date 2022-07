12enne sfregiata a Napoli, si cerca il fidanzato (Di martedì 12 luglio 2022) Sarebbe stato il fidanzatino 17enne a ferire al volto con un coltello la 12enne rimasta sfregiata ieri sera a Napoli. Il ragazzo è al momento irreperibile. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Sarebbe stato il fidanzatino 17enne a ferire al volto con un coltello larimastaieri sera a. Il ragazzo è al momento irreperibile. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, cui ...

