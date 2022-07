Zona Bianca, le anticipazioni della puntata di oggi 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) : i contagi Covid, il reddito di cittadinanza e molto altro Il picco di contagi, l’uso delle mascherine e la quarta dose di vaccino: medici e politici si confronteranno sul tema della nuova ondata di Covid, che nelle ultime settimane sta colpendo duramente il nostro Paese, domani sera a “Zona Bianca” – il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in onda il lunedì e il giovedì sera, in prima serata su Retequattro. Leggi anche: MANESKIN AL CIRCO MASSIMO, SOLD OUT CON 70MILA BIGLIETTI VENDUTI A seguire, ampio spazio sarà dedicato al dibattito sempre più acceso sul reddito di cittadinanza e sulla mancanza di lavoratori, andando ad analizzare come questa problematica influisca concretamente sulle vacanze degli italiani. Aumentano i contagi e tornano anche i no vax che dicono “avevamo ragione noi”. Il servizio di Annalisa Grandi. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 luglio 2022) : i contagi Covid, il reddito di cittadinanza e molto altro Il picco di contagi, l’uso delle mascherine e la quarta dose di vaccino: medici e politici si confronteranno sul temanuova ondata di Covid, che nelle ultime settimane sta colpendo duramente il nostro Paese, domani sera a “” – il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in onda il lunedì e il giovedì sera, in prima serata su Retequattro. Leggi anche: MANESKIN AL CIRCO MASSIMO, SOLD OUT CON 70MILA BIGLIETTI VENDUTI A seguire, ampio spazio sarà dedicato al dibattito sempre più acceso sul reddito di cittadinanza e sulla mancanza di lavoratori, andando ad analizzare come questa problematica influisca concretamente sulle vacanze degli italiani. Aumentano i contagi e tornano anche i no vax che dicono “avevamo ragione noi”. Il servizio di Annalisa Grandi. ...

