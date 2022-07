Zengavò in una versione inedita: Andrea, Rosalinda e nuova meta da esplorare (FOTO) (Di lunedì 11 luglio 2022) Zengavò, Rosalinda e Andrea in versione turisti: ecco l’escursione speciale di questo lunedì della giovane coppia Zengavò, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in quest’ultimo weekend hanno trascorso del tempo insieme ad Osimo. La giovane coppia si è ritagliato un momento di assoluto relax all’insegna del mare e del divertimento con il cucciolo Chinu. Prima di rientrare a Milano, Andrea e Rosalinda questa mattina si sono mostrati sui social in una versione inedita. L’amato Andrea Zenga e la dolcissima Rosalinda in versione turisti hanno visitato una nuova città. L’amore tra i due ex gieffini è sbocciata durante la quinta edizione del ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 luglio 2022)inturisti: ecco l’escursione speciale di questo lunedì della giovane coppiaCannavò eZenga in quest’ultimo weekend hanno trascorso del tempo insieme ad Osimo. La giovane coppia si è ritagliato un momento di assoluto relax all’insegna del mare e del divertimento con il cucciolo Chinu. Prima di rientrare a Milano,questa mattina si sono mostrati sui social in una. L’amatoZenga e la dolcissimainturisti hanno visitato unacittà. L’amore tra i due ex gieffini è sbocciata durante la quinta edizione del ...

