Zaniolo | senti che ti consiglia il ct Mancini - Top News

DanieleSaccucc3 : @jerryscottismo @OfficialASRoma Se lo vendono e fanno Dybala + Guedes/Berardi/Zaha ci hai guadagnato. Poi se mi dic… - tamara_marcucci : @heavy_il Senti.... zaniolo ha detto espressamente di volersene andare via dalla Roma e andare alla Juventus! Quind… - paciuffo : @BINsonoio @marcofab73 @alessiobacch @AlfredoPedulla Senti gobbo del cazzo! Intanto imbecille lo dici ai parenti tu… - Simone29164700 : @greenx_h Non è Zaniolo , è Berardi . Senti adesso Di Farzio su Sky. - ma3k03k : @MarcoVioli5 Un altro Twitter insider smerdato… e senti un po’, Zaniolo resta vero? ???? -

Intervistato dalla Gazzetta il ct dice Nell'intervista Mancini però ha parlato anche del caso -. Tra infortuni e voci di mercato il talento giallorosso rischia di perdersi. Il ct lancia l'...... ora il nome di Nicolòè al centro di molte voci di mercato che lo vedono lontano dalla ... "la maglia che hai addosso e tutta la gente per cui la indossi. Avevamo perso un derby in casa ... Roma, senti Impallomeni: “Zaniolo Se va alla Juventus deve guadagnarsi il posto” Nicolò Zaniolo e la Juventus: via alla settimana chiave. Se andrà in porto l'operazione de Ligt al Bayern Monaco per 90 milioni, a Torino arriveranno i soldi per ...Nicolò ha saltato la prima amichevole dell’estate: ufficialmente per lombalgia. In realtà Mourinho lo vede con la testa altrove. La Juve però nicchia ...