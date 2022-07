Zaniolo non è la priorità della Juventus. La Roma chiede 50 milioni solo cash (Di lunedì 11 luglio 2022) Nicolò Zaniolo non è la priorità della Juventus. E' quanto scrive l'edizione odierna de Il Messaggero che ci informa di come la Roma non abbia ricevuto nessuna offerta, ma solo quella di inserire... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 11 luglio 2022) Nicolònon è la. E' quanto scrive l'edizione odierna de Il Messaggero che ci informa di come lanon abbia ricevuto nessuna offerta, maquella di inserire...

Pubblicità

Gazzetta_it : Intervista al c.t. Mancini: 'L'Europeo non è stato un miracolo. So che vincerò un Mondiale. Eppure ho pensato di la… - cmdotcom : #Zaha e #Dybala ma non solo: i piani della #AsRoma per il dopo #Zaniolo - DiMarzio : #Calciomercato | Non solo l'agente di #Koulibaly, la @juventusfc sta incontrando anche i procuratori di #Zaniolo e di #Morata - Pall_Gonfiato : Il futuro di #Zaniolo è ancora tutto da definire - ciromagliulo26 : RT @MatthijsPog: ???? Martedì la Roma partirà per il Portogallo per proseguire il ritiro estivo. Se Zaniolo non partirà col resto del gruppo,… -