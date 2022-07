Zaniolo-Juventus: ecco quando può esserci l’ufficialità, tifosi entusiasti (Di lunedì 11 luglio 2022) Uno dei grandi obiettivi di mercato della Juventus è Zaniolo; la trattativa per l’estero azzurro sembra procedere spedita. Non è un mistero: Zaniolo piace alla Juventus che, dopo Di Maria, vuole portare alla corte di Allegri l’attaccante giallorosso in modo da rinforzare il proprio reparto offensivo. Negli ultimi giorni la società bianconera sembra aver piazzato l’allungo decisivo con il giocatore pronto ad iniziare questa nuova avventura; nel primo giorno di ritiro, infatti, Zaniolo non si è fermato con i propri tifosi salvo poi rimediare una volta uscito dal centro di allenamento. La volontà dell’attaccante, però, sembra piuttosto chiara come testimoniato anche da alcune storie Instagram che lasciano spazio a poche interpretazioni. AnsafotoDalle ultime indicazioni sembra che il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 luglio 2022) Uno dei grandi obiettivi di mercato della; la trattativa per l’estero azzurro sembra procedere spedita. Non è un mistero:piace allache, dopo Di Maria, vuole portare alla corte di Allegri l’attaccante giallorosso in modo da rinforzare il proprio reparto offensivo. Negli ultimi giorni la società bianconera sembra aver piazzato l’allungo decisivo con il giocatore pronto ad iniziare questa nuova avventura; nel primo giorno di ritiro, infatti,non si è fermato con i proprisalvo poi rimediare una volta uscito dal centro di allenamento. La volontà dell’attaccante, però, sembra piuttosto chiara come testimoniato anche da alcune storie Instagram che lasciano spazio a poche interpretazioni. AnsafotoDalle ultime indicazioni sembra che il ...

