Zaniolo Juve | si cerca la formula | possibile scambio di prestiti con la Roma

Pubblicità

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? JUVE, E ORA ZANIOLO Tutte le #notizie ?? - forumJuventus : [SportItalia] Zaniolo alla Juve si può chiudere già la prossima settimana ? - forumJuventus : (TS) 'Zaniolo domani in Portogallo con la Roma ma senza giocare. L'operazione per portarlo alla Juve sarà decisa in… - TuttoJuve24 : Mercato Juventus, de Ligt sempre più lontano: si sblocca Zaniolo #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - ansacalciosport : Mercato: Zaniolo e Dybala che intrigo, Scamacca verso Psg. Monza sogna Suarez o Cavani, Juve ha chiesto Molina all'… -

Trattative, voci e rumors. Questo calciomercato per la Juventus si sta facendo sempre più incandescente ogni giorno che passa. Siamo arrivati ormai praticamente alla metà del mese di luglio e non ...Conpiù vicino e la decisione di puntare su un nove classico come vice Vlahovic (lo spagnolo è più un attaccante esterno), gli spazi si restringono. Il mercato, però, è lungo e, se l'Atletico ...La Roma non accetta una cifra inferiore, come non accetta l’inserimento di contropartite tecniche nell’operazione”. “Lo stesso discorso fatto per Zaniolo vale anche per De Ligt: la Juventus vuole chia ...Il futuro di Nicolò sembra sempre più lontano dal Roma Questa è la settimana chiave per Zaniolo alla Juventus. Se andrà in porto l’operazione de Ligt-Bayern Monaco ci saranno i soldi per l’attacco al ...