WWE: WrestleMania 38 da record, ha generato un impatto economico mai toccato prima (Di lunedì 11 luglio 2022) WWE WrestleMania 38 è il primo Showcase of the Immortals a superare i 200 milioni di dollari di impatto economico. Come confermato dal sindaco di Dallas Eric Johnson e dal sindaco di Arlington Jim Ross (da non confondere con l’Hall of Famer della WWE, oggi telecronista AEW), WrestleMania 38 ha generato un impatto economico di 206,5 milioni di dollari per le regioni di Dallas e Arlington in Texas. Queste cifre provengono da uno studio condotto dalla Enigma Research Corporation. Per la terza stagione consecutiva, WrestleMania è stato un evento di due giorni: quest’anno si è svolta sia il 2 che il 3 aprile all’AT&T Stadium. Pensare che, per fare un paragone, il Superbowl genera un impatto positivo stimato tra i 234 e i 447 ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 11 luglio 2022) WWE38 è il primo Showcase of the Immortals a superare i 200 milioni di dollari di. Come confermato dal sindaco di Dallas Eric Johnson e dal sindaco di Arlington Jim Ross (da non confondere con l’Hall of Famer della WWE, oggi telecronista AEW),38 haundi 206,5 milioni di dollari per le regioni di Dallas e Arlington in Texas. Queste cifre provengono da uno studio condotto dalla Enigma Research Corporation. Per la terza stagione consecutiva,è stato un evento di due giorni: quest’anno si è svolta sia il 2 che il 3 aprile all’AT&T Stadium. Pensare che, per fare un paragone, il Superbowl genera unpositivo stimato tra i 234 e i 447 ...

