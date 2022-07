WWE | Curiosa statistica negativa per la scorsa puntata di Smackdown

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 luglio 2022) Lo scorso venerdì è andata in onda lasettimanale die laoltre ai vari segmenti ha visto anche 5 incontri. E sono proprio questi match, o meglio la loro durata, ad aver attirato l’attenzione su unaanche se in verità, non è una vera e propria ottima notizia. Poco lottato Infatti Cagematch ha riportato che il tempo combinato di ogni singolo match ha portato ad un totale di 13 minuti e 40 secondi di wrestling lottato, con Shinsuke Nakamura vs Ludwig Kaiser che è stato l’incontro con la durata maggiore, ovvero 6 minuti e 40 secondi. Questi numeri fanno sì che ladello show blu è stata quella con meno wrestling lottato di tutto l’anno, in più un’altrariportata è stato reso ...