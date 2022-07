WindTre, nuovo format ‘Connection’ dedicato alle Grandi aziende (Di lunedì 11 luglio 2022) TORINO – “Le connessioni sono fondamentali per accrescere il business e compiere un passo decisivo verso la digital transformation. WindTre, operatore mobile numero uno in Italia, vuole accompagnare le aziende in un percorso End to end per abilitare l’estensione della catena del valore del loro mercato”. Lo ha dichiarato Benoit Hanssen, amministratore delegato di WindTre, all’evento ‘Connection’ presso lo spazio eventi ‘Nuvola Lavazza’ di Torino, alla presenza di centinaia di aziende del segmento Top & Large del Nord-ovest. “La nostra rete mobile, integrata e potenziata grazie a sei miliardi di investimenti in cinque anni – ha proseguito Hanssen – è oggi ai vertici della qualità per copertura e performance. In particolare, ha aggiunto il Ceo, nel segmento business aggreghiamo le ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 11 luglio 2022) TORINO – “Le connessioni sono fondamentali per accrescere il business e compiere un passo decisivo verso la digital transion., operatore mobile numero uno in Italia, vuole accompagnare lein un percorso End to end per abilitare l’estensione della catena del valore del loro mercato”. Lo ha dichiarato Benoit Hanssen, amministratore delegato di, all’eventopresso lo spazio eventi ‘Nuvola Lavazza’ di Torino, alla presenza di centinaia didel segmento Top & Large del Nord-ovest. “La nostra rete mobile, integrata e potenziata grazie a sei miliardi di investimenti in cinque anni – ha proseguito Hanssen – è oggi ai vertici della qualità per copertura e performance. In particolare, ha aggiunto il Ceo, nel segmento business aggreghiamo le ...

